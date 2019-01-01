المدير الرياضي لبايرن ميونخ يُعلق على أخبار ساني

هل تحدث الصفقة؟

لا يتوقع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن يقوم ناديه بانتدابات كثيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكنه لم ينف احتمالية التعاقد مع ليوري ساني، لاعب مانشستر سيتي.

ساني ارتبط بالانضمام إلى بايرن ميونخ منذ الصيف الماضي، لكن كانت رغبة النادي الإنجليزي واضحة في الاحتفاظ به، وكان لهم ما أرادوا بالفعل، إلا أن الدولي الألماني أُصيب ولم يشارك هذا الموسم وحتى الآن.

وفي الأشهر الماضية ترددت أنباء عن أن السيتي قد قرر الخضوع لرغبة اللاعب بالرحيل إلى العملاق البافاري، على أن تتم الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، غير أن آخر الأنباء أشارت إلى عكس ذلك.

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صحيفة "بيلد" المقربة من بايرن ميونخ قالت أن بطل البوندسليجا بصدد أن يُتمم الصفقة في يناير بُناءً على رغبة اللاعب نفسه، وذلك في إطار سعيّ إدارة كارل هاينز رومينيجه لإنقاذ موسمها بتدعيمات في ظل الإصابات الكبيرة التي تضرب ملعب الأليانز آرينا هذا الموسم.

بدوره، علّق حميديتش في تصريحات لسكاي شبورت بقوله "ليس من الجيد أن نتحدث عن لاعب يلعب في فريق آخر. سنترك جميع الخيارات متاحة أمامنا في سوق الانتقالات الشتوية.".

وأتم "ولكنني أظن أنه لن يحدث الكثير في يناير.".

يجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ قد دخل مباراة فولفسبورج الأخيرة في الدور الأول بالبوندسليجا مساء السبت، بـ11 لاعبًا فقط متاحين، أما البقية فغابوا بسبب الإصابة، مما يُعجل بضرورة تدعيم الصفوف في يناير لتدارك الموقف.