المؤشر يضع شروطه للرحيل عن الأهلي

عقد سلمان المؤشر ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري

وضع سلمان المؤشر، لاعب الأهلي، شروطه للأندية التي ترغب في التعاقد معه، في حال رحيله من كتيبة الراقي.

وينتهي عقد المؤشر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي فريق بالمجان بنهاية يناير الجاري.

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ووفقاً لمصادر الرياضية، فإن اشترط تقديم عقداً له لمدة ثلاثة مواسم، لأي فريق يرغب في الحصول على توقيعه.

ومن الناحية المالية، فإن صاحب الـ 31 عاماً، طلب الحصول على أربعة ملايين ونصف ريال في الموسم الواحد، لأي فريق يريد الحصول على خدماته.

وشارك المؤشر مع الراقي، هذا الموسم في ثمان مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، نجح خلالها في صناعة هدف وحيد.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي، برصيد 26 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.