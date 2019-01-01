اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي تجتمع الأحد

الاجتماع الـ65 للجنة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أن اللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة تركي آل الشيخ ستعقد اجتماعها الـ65 يوم غدٍ الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الاتحاد العربي قد أعلن الأسبوع الماضي مواعيد المباريات المتبقية من نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والذي لُعب منه مباراة واحدة شهدت انتصار النجم الساحلي على المريخ السوداني بهدف دون رد في تونس.

وستُقام مباراة الإياب بين الفريقين التونسي والسوداني يوم 29 مارس القادم، وتبقى كل الاحتمالات واردة أمام الفريقين.

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وحُدد موعد نصف النهائي الآخر والذي يجمع الهلال مع الأهلي بالاتفاق مع الناديين والاتحاد السعودي لكرة القدم، وستلعب مباراة الذهاب في 17 مارس القادم، وبعدها سيلتقي الفريقان السعوديان في موقعة الإياب الفاصلة يوم 15 إبريل القادم.

وأعلن الاتحاد العربي أنه سيُحدد موعد المباراة النهائية يوم 18 إبريل المقبل، والتي ستقام في إمارة العين في الإمارات.