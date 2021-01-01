ما هي شهادة الكفاءة المالية؟ وما تأثيره على سوق الانتقالات السعودي؟

كل ما تريد معرفته عن شهادة الكفاءة المالية التي صدرت من الاتحاد السعودي لكرة القدم للأندية في الدوري السعودي، ما هي وكيف تؤثر على ميركاتو الشتاء؟

يعد الدوري السعودي السنوات الأخيرة هو الأفضل في الشرق الأوسط، رغم تواجد دوريات عربية أقدم منه مثل الدوري المصري الممتاز.

أصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأفضل عربيًا بفضل الإجراءات التي تتخذ ومحاولة التطوير الدائمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وآخر هذه القرارات هو الكفاءة المالية التي تمنح للأندية كتصريح لدخولها سوق الانتقالات السعودي.

بداية العمل بشهادة الكفاءة المالية في سوق الانتقالات الشتوية 2021، وبالطبع سيكون لهذا الإجراء تأثير على الأندية الكبيرة أمثال الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في الميركاتو.

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وهنا ينقل لك جول كل ما تريد معرفته عن شهادة الكفاءة المالية، وما هي الأندية التي حصلت عليها وما تأثيرها على سوق الانتقالات السعودي؟

ما هي الكفاءة المالية؟

الكفاءة المالية هي لائحة اعتمدها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضضة ورئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، وذلك في شهر ديسمبر 2020.

في البداية، تم تكون لجنة الكفاءة المالية، وهي لجنة فرعية تتكون من ممثلي الإدارات القانونية والمالية بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ، كذلك ممثل من من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية ومراجع مالي خارجي.

تمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي استطاعت الوفاء بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها حتى 30 أكتوبر 2020، وتم تحديد 31 ديسمبر 2020 لتسديد تلك الالتزامات أو الوصول لاتفاق مع صاحب الالتزام وتقديم المستندات للجنة.

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هذه الالتزامات تتمثل في جميع الأموال المستحقة على النادي، من مرتبات للموظفين وجميع العاملين في النادي، ومستحقات اللاعبين والمدربين والأندية الأخرى، والهدف هو حماية الأندية من القضايا الخارجية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

صدرت شهادة الكفاءة المالية لجميع الأندية في 7 يناير 2021، وهناك أندية كبيرة لن تستطيع دخول سوق الانتقالات الشتوية بسبب الفشل في الحصول على الكفاءة المالية.

ما هي الأندية التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية؟

حصلت جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين على شهادة الكفاءة المالية، باستثناء 4 أندية هي النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة والباطن.

لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة تُعلن قراراتها بشأن أحقية حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية pic.twitter.com/1OXLym0KBN — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 7, 2021

أندية حصلت على شهادة الكفاءة المالية أندية لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية ضمك الباطن الفتح الاتفاق العين الوحدة القادسية الاتحاد الفيصلي النصر أبها - التعاون - الرائد - الشباب - الأهلي - الهلال -

ما هو تأثير الكفاءة المالية على سوق الانتقالات السعودي؟

التأثير الأول للكفاء المالية على سوق الانتقالات السعودي، هو أن الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية لن تستطيع إبرام تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

يعني ذلك أن أندية مثل النصر والاتحاد لن تستطيع المنافسة على اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوفها، وستكمل الموسم بنفس القائمة المتواجدة في الفريق.

الخاسر الأول من الكفاءة المالية هو نادي النصر، فالفريق يقدم مستوى ضعيف هذا الموسم ونتائج سيئة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إقالة المدرب روي فيتوريا وإسناد المهمة لمدير فني جديد هو ألين هورفات.

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يتواجد العالمي ضمن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري السعودي ، وبالطبع كان يفكر في ضم لاعبين جدد للخروج من قاع الترتيب، لكنه الآن عليه الاعتماد على قائمته الحالية.