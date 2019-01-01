الكشف عن قائمة المرشحين للقب الأفضل خلال أبريل بدوري الخليج العربي

وتم الكشف عن قائمة مكونه من أفضل لاعب، أفضل حارس، وأفضل مدرب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف لجنة دوري المحترفين بدوري الخليج العربي عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري لشهر أبريل الماضي.

وتم الكشف عن قائمة مكونه من أفضل لاعب، أفضل حارس، وأفضل مدرب، بناء على الإحصائيات التي ضمت أيضاً الجولة الوحيدة التي لعبت خلال شهر مارس الماضي.

القائمة التي تم الكشف عنها لاختيار أفضل لاعب شهدت تواجد الثلاثي إيجور كورونادو لاعب نادي الشارقة، سيباستيان تيجالي لاعب نادي الوحدة، وليروي جورج لاعب نادي بني ياس.

🌟 كأس الملك بدأت عام 1957 واستمرت إلى عام 1990 ، ثم توقفت بسبب تغير اسم الدوري الممتاز إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين (الملك) لأندية الدرجة الممتازة.



وعادت كأس الملك للظهور للنور عام 2008 . pic.twitter.com/zo5CRUlmOs — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

على صعيد حراسة المرمى فتواجد الثلاثي، عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة، وعلي الحوسني حارس مرمى عجمان إلى القائمة.

أما قائمة المدربين فشهدت تواجد رودولفو أروابارينا مدرب شباب أهلي دبي، هينك تين كات مدرب فريق الوحدة المتفوق آسيويًا، وأخيراً عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة المتألق الذي لم يغب عن هذه القائمة منذ انطلاق الجائزة في شهر سبتمبر الماضي.

الكعبي وبيومي ضمن لجنة اختيار المرشحين لجوائز دوري الخليج العربي

وبدأ التصويت رسميًا على اختيار الأفضل التصويت من قبل الجماهير الموقع الإلكتروني .motm.agleague.ae

ويستمر التصويت، الذي أنطلق في السادسة من مساء أمس الأربعاء الموافق 1 مايو، لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين.

يُذكر أن الفائزون بالجوائز يحصلون على كأس صممت خصيصًا لهذا الغرض وتسلم لهم قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة التالية من الدوري.