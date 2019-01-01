الكعبي وبيومي ضمن لجنة اختيار المرشحين لجوائز دوري الخليج العربي

واللجنة تُحدد معايير الترشح للجوائز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة المحترفين المسؤولة عن دوري الخليج العربي الإماراتي عن لجنة اختيار الفائزين بجوائز البطولة للموسم الجاري، وقد ضمت المعلق علي سعيد الكعبي والمحلل الرياضي المصري خالد بيومي.

ويترأس اللجنة عبد الحميد المستكي، وتضم بجانبه كلًا من: إسماعيل راشد، خالد بيومي، عبد الرحمن محمد، سبيت خاطر، علي سعيد الكعبي وعامر عبد الله.

وأوضح الموقع الرسمي لدوري الخليج العربي أن تلك اللجنة ستقوم باختيار المرشحين لمرحلة التصويت من القائمة المبدئية المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين، والمبنية على المعلومات الفنية والإحصائية في بطولة دوري الخليج العربي، وكذلك التقييم الفني للمرشحين من خلال أعضاء اللجنة.

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وحددت لجنة دوري المحترفين آلية اختيار قوائم اللاعبين والمدربين المرشحين، واشترطت أن يكون اللاعب الإماراتي أو الأجنبي أو حارس المرمى قد خاض 13 مباراة على الأقل في البطولة، فيما تكفي 6 مباريات على الأقل لترشيح اللاعب الواعد، أما المدرب فيجب أن يكون قد حصد 50% من النقاط خلال فترة عمله بشرط ألا تقل تلك الفترة عن 10 مباريات.

وستضم هذه القوائم 10 مرشحين لفئة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي و10 آخرين لأفضل لاعب أجنبي، بجانب 5 مرشحين لكل من جائزة القفاز الذهبي وجائزة القائد، فيما سيتم اختيار عدد من 5 إلى 10 مرشحين في فئة الفتى الذهبي.

وستمر عملية اختيار المرشحين عبر عدة مراحل، تبدأ من إحصائيات مقدمة من شركة سبورت رادار، ثم اختيار القائمة النهائية للمرشحين بواسطة لجنة الاختيار، ليُفتح بعدها التصويت الإلكتروني وأخيرًا تُعلن الجوائز في حفل خاص خلال مايو الجاري.

يُذكر أن حفل توزيع جوائز دوري الخليج العربي للموسم الجاري سيُقام مساء الجمعة 15 مايو القادم في فندق جميرا مينا السلام في إمارة دبي.