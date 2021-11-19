الكشف عن موقف حجازي النهائي من المشاركة مع مصر بكأس العرب

كشفت تقارير صحفية، عن موقف أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي، للمشاركة في بطولة كأس العرب رفقة المنتخب المصري، والتي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادم.

المنتخب المصري وقع في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر ولبنان والسودان، في البطولة العربية، حيث يفتتح مبارياته أمام لبنان يوم 1 ديسمبر القادم، ثم يلتقي أمام السودان يوم 4 من نفس الشهر، وأخيرًا سيلعب أمام الجزائر 7 ديسمبر.

وأشار موقع "فيلجول" المصري إلى أنه من الصعب انضمام أحمد حجازي لقائمة المنتخب في كأس العرب، بعد قرار الاتحاد السعودي بمشاركة فريق الشباب مواليد 99 في البطولة".

وكان مصدر داخل نادي الاتحاد قد أوضح للموقع المصري أن الاتجاه يسير إلى رفض مشاركة حجازي مع المنتخب المصري في كأس العرب، بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بخوض مؤجلات الدوري خلال تلك الفترة، ومشاركة السعودية بمنتخب الشباب في البطولة.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصري بإرسال قائمة المنتخب إلى الاتحاد العربي بعد اجتماع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفريق، مع أعضاء الجهاز الفني، لوضع القائمة النهائية.

كيروش سيعلن عن القائمة بشكل نهائي، بعد مباريات اليوم الجمعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سيحسم بشكل نهائي القائمة التي ستشارك في كأس العرب.

رينارد يكشف عن موقفه النهائي من تجديد عقده مع السعودية

يذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قد أعلن عن قائمة الأخضر التي ستشارك في كأس العرب التي ستقام في قطر بداية من نهاية شهر نوفمبر الجاري. تعرف عليها