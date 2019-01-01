الكشف عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي فريقي الاتحاد والنصر يوم 27 إبريل 2019 بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يلتقي الهلال متصدر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنادي التعاون يوم 26 إبريل 2019 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

مباريات نادي الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والكأس ودوري أبطال آسيا⚽️



18 أبريل 🆚 الاتفاق

22 أبريل 🆚 لوكوموتيف الأوزبكي

27 أبريل 🆚 النصر

7 مـايـــو 🆚 الريان القطري pic.twitter.com/mArJ5zhHcU — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

وعلى الصعيد الأخر، يلتقي فريقي الاتحاد والنصر يوم 27 إبريل 2019 بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

كما أعلنت اللجنة تأجيل مباراة الهلال والتعاون التي تٌقام ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليوم 29 إبريل 2019.

كيف أعاد سييرا الاتحاد إلى الطريق الصحيح؟

وكان الهلال قد تأهل إلى نصف النهائي عقب تخطي عقب الاتفاق، وفاز النصر على الجيل، بينما تخطى الاتحاد نادي الباطن، وأخيراً تأهل التعاون نادي الوحدة.