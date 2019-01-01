الكشف عن مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري الجزائري

من المنتظر أن يتم تحديد موعد مباريات شباب قسنطينة، المرتبط بمواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت رابطة الدوري الجزائري المحترفة عن مواعيد المباريات المؤجلة بمنافسات الدوري للموسم الحالي 2018\2019.

وأوضحت الرابطة أنه من المنتظر أن يتم تحديد موعد مباريات شباب قسنطينة، المرتبط بمواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووحدت الرابطة مواعيد مباريات الجولات الخمس الأخيرة، بداية من الجولة 26، التي ستلعب يوم 20 أبريل الجاري.

متعة أوروبا هاجرت إلى قطر والسعودية هذا الأسبوع، مع خالص التحية للجماهير التي صنعت الحدث 👏👏



رسالة موجهة إلى بيكيه وتتويج لرجل الدقائق الأخيرة، فمن كان؟ 🤔#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/66MNHgM62S — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

وجاءت مواعيد المباريات التي تم تحديدها كما يلي :

يوم 6 أبريل : نصر حسين داي - مولودية بجاية (الجولة 21).

يوم 9 أبريل : دفاع تاجنانت- شباب بلوزداد (الجولة 19).

يوم 9 أبريل : مولودية الجزائر- مولودية وهران (الجولة 22).

فاروق بن مصطفى : حزين بسبب غيابي عن الشباب وسأعود في هذه المباراة

يوم 10 أبريل : اتحاد بلعباس- نصر حسين داي (الجولة 22).

يوم 27 أبريل : بارادو- نصر حسين داي (الجولة 24).

يوم 2 مايو : اتحاد بلعباس- شبيبة الساورة (الجولة 24).

يوم 15 أبريل: نصر حسين داي- جمعية عين مليلة.

يوم 16 أبريل: ذهاب نصف نهائي كأس الجزائر.

يوم 20 أبريل: جميع مباريات الجولة 26 تنطلق على الساعة الرابعة مساء.

يوم 23 أبريل: إياب نصف نهائي كأس الجزائر.