الكشف عن سر تألق بوجبا مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة

غير متوقع بالمرة..

يُقدم بول بوجبا في الآونة الأخيرة أداءً أكثر من رائع مع مانشستر يونايتد، رد به على كل المنتقدين له وبرهن به على قدراته، وقد بدأت الصحافة الإنجليزية في البحث خلف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التطور الكبير للدولي الفرنسي.

وبحسب ما نقلته تقارير الصحف الإنجليزية، فإن الفضل في المقام الأول يعود إلى دارين فليتشر، أسطورة مانشستر يونايتد، والذي انضم مؤخرًا إلى الجهاز الفني للشياطين الحمر.

صحيفة "ذا صن" في تقرير له زعمت أن بوجبا كان مهتمًا للغاية بالعمل مع فليتشر، في الوقت الذي أخد فيه الدولي الاسكتلندي في استغلال الأمر للعمل تحديدًا على الجوانب الدفاعية لنجم يوفنتوس السابق.

المزيد من الفرق

ومنذ أن عمل فليتشر مع الفريق الأول وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في ثلاث من خمس مباريات، وبدا واضحًا كيف أن لبوجبا تأثيرًا على ذلك بالإضافة الهائلة التي قدمها لمنتصف الملعب.

الإحصائيات تؤكد أيضًا تأثير فليتشر على بوجبا، فزادت تمريراته لتصبح 203 مع المزيد من الاعتراضات 6، وفقط فريد هو من أنتج تدخلات أكثر من الفرنسي (8) في مقابل 7 للآخر.

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فليتشر لعب دورًا هامًا في منتصف ملعب مانشستر يونايتد كلاعب تحت إمرة السير أليكس فيرجسون، ثم رحل في 2015 إلى وست بروميتش ومنه إلى ستوك سيتي، قبل أن يعتزل في 2019 عن عمر 35 عامًا.

بعد ذلك اتجه فليتشر إلى التدريب وأشرف على فريق تحت 16 عامًا للمانيو، وقد جذب سولشاير ما يُقدمه وأفكاره التدريبية، ليضمه إلى جهازه الفني هذا الموسم، ويبدو أن تأثيره قد بدأ في البروز جليًا.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا بفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي، وبفارق ست نقاط عن حامل اللقب ليفربول.