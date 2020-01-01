الكشف عن حكام مباريات انطلاقة الجولة الـ17 بالدوري السعودي

الجولة الجديدة بالدوري السعودي تنطلق مساء اليوم بـ 3 مباريات

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الأول من الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الجولة الجديدة بالدوري السعودي تنطلق مساء اليوم بـ 3 مباريات، أولها سيكون لقاء ضمك والعدالة, بالإضافة إلى لقاء التعاون والاتحاد في بريدة، والهلال والرائد في الرياض.

وبحسب ما أعلن الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فأن أطقم مباريات اليوم سيكون كما يلي ..

المزيد من الفرق

وكيله: الدوري السعودي قد يكون وجهة أيمن عبد النور الجديدة

ضمك والعدالة :

ماريو زيبتش - حكم ساحة

ميلوفان ريستيتش - مساعد أول

داليبور ديورفيتش - مساعد ثاني

عبدالله الشهري - حكم رابع

إيفان بيبيك - حكم فيديو

بدر الشمراني - مساعد حكم فيديو

التعاون والاتحاد :

استيفان كوفاكس - حكم ساحة

ميهاي أرتين - مساعد أول

فاسيل مارينيسكو - مساعد ثاني

محمد السماعيل - حكم رابع

سيديروبولوس - حكم فيديو

عادل شراحيلي - مساعد حكم فيديو

الهلال و الرائد :

أليكسي كولياكوف - حكم ساحة

آليه ماسليانكا - مساعد أول

ديميتري زوك - مساعد ثاني

سلطان الحربي - حكم رابع

دينيس هيجلر - حكم فيديو

فهد العمري - مساعد حكم فيديو