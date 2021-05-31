الكشف عن تفاصيل عرض مانشستر سيتي لسيرخيو راموس!

مجموعة سيتي لكرة القدم تريد الاستفادة من اسم سيرخيو راموس لسنوات قادمة!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اهتمام نادي مانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي يحضر بالفعل عرضًا قويًا من أجل الاستفادة من خدمات راموس.

ما هي تفاصيل عرض مانشستر سيتي لراموس؟

يسعى فريق مانشستر سيتي للحصول على توقيع راموس لمدة عامين، حيث ينتهي العقد المقدم في موسم 2022-2023.

ويريد النادي أن يربط اللاعب بعقد ينقله للدوري الأمريكي بداية من موسم 2023-2024، وبالتحديد لصفوف نيويورك سيتي التابع لنفس المجموعة.

متى ينتهي عقد راموس في ريال مدريد؟

ينتهي عقد النجم الإسباني في صفوف فريقه الحالي ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2020-2021 وبالتحديد بنهاية شهر يونيو.

ويملك راموس حق الاتفاق مع أي فريق في الوقت الحالي دون العودة لريال مدريد، على أن ينضم له في الأول من يوليو بشكل مجاني.

لماذا لم يجدد راموس عقده في ريال مدريد؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فلم يتوصل راموس لاتفاق مع ريال مدريد بشأن عقده الجديد في صفوف النادي.

إدارة الملكي تقدمت بعرض قيمته المالية أقل بـ 10% مما يحصل عليه راموس في الوقت الحالي، وبحسب تقارير عديدة لم يكن القائد يمانع ذلك.

وكانت نقطة الخلاف بين راموس وريال مدريد تتمحور حول مدة العقد، والتي يريدها ريال مدريد 12 شهرًا فقط، بينما أراد راموس الحصول على عقد لمدة عامين.

اقرأ أيضًا