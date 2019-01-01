الكشف عن القيمة المادية لعقد جروس مع الأهلي

جروس يعود للمرة الثالثة لأهلي جدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، المقابل المادي لعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة الجديد بعد الإعلان عنه أمس.

جروس عاد للمرة الثالثة لتدريب الأهلي في مسيرته التدريبية، حيث يتوسم جماهير الراقي خيرًا في المدرب السويسري لإعادة الفريق مرة أخرى للبطولات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن الأهلي حاول عدة مرات مع جروس للتعاقد معه وكان العرض الأول قد وصل إلى مليون و800 ألف دولار.

وأضافت الصحيفة أن العرض الأخير الذي قدمه الأهلي للتعاقد مع جروس قد وصل إلى 2 مليون و700 ألف دولار وهو ما وافق عليه المدرب السويسري.

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ورد جروس أمس الأربعاء بالموافقة على عرض الأهلي، واتفق على تفاصيل عقده مع الأهلي لنهاية الموسم الحالي من أجل تحقيق البطولات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة بعد لعب 6 مباريات حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وتلقى هزيمة.