رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن التجديد لدي بروينه

انتهاء أحلام ريال مدريد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن تجديد عقد صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، لضمان استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل اللاعب، وإمكانية رحيله عن سيتي، في حالة عدم فوز الفريق بدوري الأبطال هذا الموسم، وسط اهتمام من ريال مدريد بضمه.

الحساب الرسمي لسيتي على موقع "تويتر" حسم الأمر بشكل نهائي، ليعلن عن التجديد لصاحب الـ29 سنة حتى يونيو 2025.

⚠️ DEFENDERS BEWARE ⚠️



We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ⚡️



Tap to read the full story ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 7, 2021

وقال دي بروينه بعد التجديد:"أشعر بسعادة كبيرة جدًا، هذا النادي بمثابة المنزل بالنسبة لي منذ انتقالي للفريق في 2015، علاقتي مميزة مع الجماهير وعائلتي سعيدة في مانشستر".

وأضاف:"النادي حقق نجاحات عديدة ويقدم لي كل شيء ممكن من أجل النجاح، لذلك التوقيع على عقد جديد يعتبر خطوة للأمام، لأنني الآن في أفضل مستوياتي ولدي المزيد لأقدمه".

وتابع:"أنا وبيب جوارديولا نرى كرة القدم بنفس الطريقة وهذا مهم جدًا، ويعني أن أهدافنا واحدة، وهدفي الآن هو تحقيق النجاحات على المستوى الجماعي وتطوير نفسي، والأهم هو إنهاء الموسم بالمزيد من البطولات".

اقرأ أيضًا .. جوارديولا : الفوز أفضل من التعادل وفرصتنا قوية في التأهل

يذكر أن دي بروينه نجح في تسجيل 8 أهداف وتمكن من صناعة 16 بكل البطولات مع سيتي هذا الموسم حتى الآن.