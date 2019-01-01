الكشف عن الحضور الجماهيري في الجولة الـ23 بالدوري السعودي

المباراة التي شهدت أكثر حضور جماهيري هي التي جمعت بين فريقي الاتحاد والفيحاء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عن عدد الحضور الجماهيري في مباريات الجولة الـ23 من جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل عدد الحضور الجماهيري في إجمالي المباريات إلى 76301 مشجع تواجدوا في 8 ملاعب مختلفة.

المباراة التي شهدت أكثر حضور جماهيري هي التي جمعت بين فريقي الاتحاد والفيحاء بتواجد 32162 مشجع، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة".

أبرز اللاعبين الذين سجلوا 💯 هدف في الدوري السعودي على مدار التاريخ.... بعدما تحقيق عمرالسومة للهدف المئوي.🔥🔥 pic.twitter.com/f1VaUqY4OB — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 9, 2019

ثاني المباريات التي شهدت حضوراً جماهيريًا كبيرًا كانت مباراة فريقي الهلال والوحدة في "محيط الرعب" ملعب الزعيم والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1\1.

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وكانت الجولة الـ22 قد شهدت ثاني أعلى معدل للحضور الجماهيري خلال الموسم الحالي، حيث تتربع الجولة الثالثة على قائمة الأكثر حضوراً بتواجد 102509 مشجع.