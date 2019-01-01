إدارة الفيحاء تحتج على مباراة الاتحاد بسبب ناصر الشمراني

حقق الاتحاد فوزً صعبًا على حساب الفيحاء بنتيجة هدفين مقابل لا شيء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدمت إدارة نادي الفيحاء السعودي احتجاجاً رسمياً على نادي الاتحاد اعتراضًا على عدم أهلية تواجد اللاعب ناصر الشمراني مع الفريق في مباراة الأمس.

وحقق الاتحاد فوزً صعبًا على حساب الفيحاء بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة الفريقين تواجد اللاعب ناصر الشمراني على مقاعد البدلاء، عقب الانضمام للفريق خلال الشهر الماضي كلاعب هاو بعد توقيع مخالصة مع نادي الشباب.

على غرار كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، لدينا هنا3⃣ مباريات قمة بين الأهلي والهلال خلال شهر واحد فقط ! 🔥🔝



من بينهم مباراتين خلال 3⃣ أيام pic.twitter.com/UzF3rcXuQl — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 9, 2019

ويأتي احتجاج الفيحاء على الاتحاد حول عدم أحقية مشاركة اللاعب في مباراة الفريقين خاصة وإنه لم ينضم في الميركاتو الشتوي.

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وعلل مسؤولي نادي الاتحاد موقفهم بسبب بعد مرور شهر على مشاركته الأخيرة في الدوري مع الشباب، فريقه السابق، بات بمقدور الشمراني المنضم للاتحاد بعقد "هاو"، اللعب من جديد.