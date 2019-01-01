الكشف عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والدحيل القطري

الهلال يلتقي أمام الدحيل يوم الثلاثاء المقبل الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مكة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

طرحت شركة صلة الرياضية تذاكر مباراة الهلال ضد الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال يلتقي أمام الدحيل يوم الثلاثاء المقبل الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مكة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وكشفت صلة عن أسعار التذاكر كالآتي : 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 50 ريالاً موحدة الواجهة “F-D”، 75 ريالاً موحدة الواجهة “E”، 400 ريال منصة عائلات، 600 ريال منصة أفراد، و1200 ريال منصة بلاتيني.

وكان الهلال قد حقق الفوز في الجولة الأولى خارج الديار أمام نادي العين الإماراتي بنتيجة بهدف نظيف سجله محمد الشلهوب.

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وعلى الجانب الأخر حقق الدحيل القطري الفوز على حساب الاستقلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

شركة صلة أكدت عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن القسم “A” مخصص لجماهير الفريق الضيف، وسيتم بيع تذاكر مباراة الهلال ضد الدحيل القطري عبر موقع hilaltickets.com.