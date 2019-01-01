مهاجم الاتحاد ضمن قائمة صربيا قبل مواجهتي ألمانيا والبرتغال

اللاعب ظهر بشكل جيد خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر المدير الفني للمنتخب الصربي الأول لكرة القدم استدعاء اللاعب ألكسندر بریجوفیتش، لمعسكر المنتخب قبل مواجهة منتخبي ألمانيا والبرتغال خلال فترة التوقف الدولي.

بريجوفيتش حصل على دعم جماهيري وفني كبير عقب الاخفاق في التسجيل خلال أولى مبارياته مع الاتحاد، إلا أنه تمكن من كسر هذا الحاجز أمس بتسجيل ثنائية في مرمى نادي الفيحاء.

وقالت الصحافة الصربية أن اللاعب ظهر بشكل جيد خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء، بعد تعثر الانطلاقة مع العميد.

هدف آخر ألغى تسبب في موجة غضب عارمة من جماهير #النصر، هل تتفق مع قرار الحكم🤔pic.twitter.com/s2eNRmFUTQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 9, 2019

المنتخب الصربي يستعد لمواجهة المنتخب الألماني ودياً يوم 20 مارس الجاري، بينما يواجه المنتخب البرتغالي 25 مارس ضمن التصفيات المؤهلة إلى الأمم الأوروبية 2020.

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يُذكر أن بريجوفيتش قد انضم إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من باوك اليوناني.