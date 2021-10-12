الكشف عن خطة برشلونة البديلة لتجديد ديمبيلي .. نجم مانشستر سيتي أصبح أولوية!

يفكر نادي برشلونة الإسباني بشكل مكثف في خيار التعاقد مع رحيم ستيرلينج جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

فكرة التعاقد مع ستيرلينج تثير جماهير نادي برشلونة، مع العلم أن الدولي الإنجليزي يرفض في الوقت الحالي تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، في انتظار ما ستسفر عنه عملية مفاوضات انتقاله إلى "كامب نو".

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت من جانبها أن مانشستر سيتي لا ينوي السماح برحيل واحد من أهم لاعبي فريق المدرب بيب جوارديولا في يناير المقبل.

ويأتي ذلك بغض النظر عن مدى تقدم فيل فودين أو جاك جريليش على الجانب الهجومي الأيسر، وهو المركز المفضل بالنسبة إلى ستيرلينج.

جوارديولا من جانبه يقدر موهبة ستيرلينج، ويعرف أن وجوده على أرض الملعب يمكن أن يمنحه إضافة هامة.

ومع وجود جوارديولا، ستيرلينج يلعب ما يقرب من 50 مباراة في كل موسم، ولديه سجل تهديفي جيد للغاية.

وبهذه المعطيات الرائعة، ورغم عدم توازنه، فليس غريبًا أن مانشستر سيتي لا يريد التخلص منه، وأن برشلونة يفكر في جلب لاعب بهذه القوة إلى صفوفه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشارت إلى أن ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة قرر التمهل وعدم التحرك لضم ستيرلينج إلا في الصيف المقبل، في حالة مغادرة عثمان ديمبيلي للفريق.

لكن المفاجئ هو أن ديمبيلي يلعب على الجانب الأيمن، في حين يتحرك ستيرلينج على اليسار، وهو المركز الذي يمتلك فيه برشلونة بالفعل ممفيس ديباي وأنسو فاتي.

معضلة مركز ستيرلينج إذا ما انتقل إلى برشلونة في الأساس ستكون على عاتق رونالد كومان إذا استمر في قيادة النادي الكتالوني في الموسم المقبل، أو ستنتقل إلى المدرب الجديد.

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