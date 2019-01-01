الكشف عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي

كانت اللجنة قد كشفت الأسبوع الماضي عن قائمة أولية بالفئات المرشحة للفوز بلقب الأفضل خلال الموسم الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت لجنة دوري المحترفين عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي، حيث يُقام الحفل النهائي يوم 17 مايو الجاري.

وكانت اللجنة قد كشفت الأسبوع الماضي عن قائمة أولية بالفئات المرشحة للفوز بلقب الأفضل خلال الموسم الحالي.

وتم تقليص قائمة الأفضل لثمان فئات مختلفة تعتمد على التصويت، وذلك بعد انتهاء مدة التصويت التي بدأت في الخامس من مايو الجاري وانتهت يوم 10، المخصص للجائزة بمشاركة ممثلي الأندية (كابتن ومدرب الفريق)، الإعلام والجماهير.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي) كل من: علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة، وأحمد خليل من شباب الأهلي.

قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي:



🏅 إيغور كورونادو - الشارقة

🏅 سباستيان تاجليبو - الوحدة

🏅 ويلتون سوارس - الشارقة#جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/hkyC7XgzBj — #دوري_الخليج_العربي 🇦🇪 (@AGLeague) May 11, 2019

جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي) انحصرت بين : إيغور كورونادو وويلتون سوارس من الشارقة، وسيباستيان تيجالي من الوحدة.

على صعيد المدربين الخيارات انحصرت بين : عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، وأيمن الرمادي مدرب عجمان.

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جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى يتنافس عليها كل من: خالد عيسى من العين، محمد الشامسي من الوحدة وعادل الحوسني من الشارقة.

وفيما يخص جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب واعد من مواليد 1998 فما فوق) ضمت القائمة النهائية كلًا من: علي صالح من الوصل، خليفة الحمادي من الجزيرة، ومحمد خلفان من العين.

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أما جائزة أفضل منصة رقمية رياضية، فقد ترشح للمرحلة النهائية كل من سبورت فور اوول ، حدث الرياضة ويلا سيلفي بعد حصولهم على أكبر عدد من النقاط من مرحلتي التقييم ثم التصويت.

من ناحية الجماهير بخصوص جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير وأجمل هدف في الموسم منافسة بين الجماهير ، حيث اعتمدت الجائزة الأولى على ترشيح الجماهير للاعبها المفضل عبر صفحات التواصل الاجتماعي للجنة دوري المحترفين، فيما خصصت الثانية للتصويت لأفضل هدف من قائمة مكونة من 5 أهداف تم نشرها في جميع الحسابات الرسمية للجنة.

وجاءت الترشيحات لصالح كل من خالد عيسى (العين)، ادريس فتوحي (دبا) وإيغور كورونادو ( الشارقة) في جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، فيما انحصر اللقب في جائزة أجمل هدف في الموسم، بين: خميس إسماعيل ( الوصل)، مايكل أورتيغا ( بني ياس ) و تسوكاسا شيوتاني ( العين)