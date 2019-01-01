لاعب الأسبوع من تويوتا | هالك يتصدر، ولاعبان من النصر يدخلان القائمة

نجم شنجهاي الصيني يتصدر القائمة بعد تألقه اللافت في مباراة كواساكي فرونتال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة أفضل 8 لاعبين في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، برعاية تويوتا.

واحتل نجم شانجهاي "هالك" المركز الأول، بعد أن ارتفعت علامته لـ8.7 من أصل 10، وذلك عقب تسجيله لثنائية في مرمى كواساكي فرونتال الياباني، لينتهي اللقاء متعادلًا بهدفين في كل مرمى.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب جوليانو الذي حظي بعلامة 8.5، بعد أدائه المميز في مباراة الوصل الإماراتي، والتي سجل فيها الهدف الأول ثم مرر كرة حاسمة، بالإضافة إلى خلقه 4 فرص خطيرة لفريقه.

المركز الثامن في القائمة كان من نصيب زميله فهد جميعة والذي قدّم لقاءً كبيرًا بدوره بعد أن سجل هدفًا وسدد 8 كرات وخلق 4 فرص خطيرة.

أما المركز الرابع فقد كان من نصيب لاعب السد أكرم عفيف أمام الأهلي السعودي والتي انتهت بهدفين لهدف، كان أكرم فيها حاسمًا بفضل هدف وتمريرة حاسمة، علمًا أنه خلق 6 فرص على مرمى الفريق السعودي.

هنا القائمة كاملة، علمًا أن الفائز بتصويت جول للاعب الجولة الخامسة كان من نصيب لاعب الهلال هتان باهبري: