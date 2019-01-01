الكشف عن أول المرشحين لرئاسة الأهلي السعودي

وجود حالة عدم رضا على طريقة عمل عبدالله البترحي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن ملامح السباق على رئاسة النادي الأهلي قد بدأت مبكرًان بعدما كشفت تقارير عن رغبة سمو الأمير منصور بن مشعل في الترشح لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

العديد من التقارير أشارت إلى وجود حالة عدم رضا على طريقة عمل عبدالله البترجي الذي يشغل منصب رئيس النادي حاليًا بشكل مؤقت.

جوميز مهاجم الهلال يسافر إلى تركيا لمدة يومين لإجراء فحوصات طبية يجريها بشكل دوري على حالته البدنية مع طبيبه الخاص ✈️ pic.twitter.com/ncdkoarK1a — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 23, 2019

تقارير صحفية أشارت إلى أن بن مشعل بدأ التحرك بشكل جاد لتكوين مجلس إدارته للعمل سويًا قبل انتخابات النادي.

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وكانت تقارير قد تحدثت أن أعضاء شرف النادي يرغبون في تواجد رئيس نادي قوي يستمر 4 سنوات مع الفريق.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودي قد أعلنت عن تكليف الرئيس الحالي عبدالله بترجي بعد استقالة الرئيس السابق ماجد النفيعي.