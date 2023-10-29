ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 منذ أغسطس الماضي والتي بدأت بمرحلة التصفيات الأولى، بينما تنطلق مباريات ثمن النهائي يوم 31 أكتوبر القادم، وتعد البطولة التي يُطلق عليها كأس كاراباو ثالث أهم بطولة في إنجلتراً بعد الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.
وبالطبع يُعد آرسنال أحد أعرق وأقوى الأندية في إنجلترا، ومن ضمن المرشحين لحمل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم، ويمتلك الجانرز في خزينته لقبين من هذه البطولة، بينما يُعد ليفربول هو الأكثر إحرازا للقب برصيد 9 ألقاب.
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد وست هام في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟
تذاع مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة آرسنال ضد وست هام في ثمن نهائي كأس كاراباو على شاشاتها.
وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على ملعب لندن في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.
|التاريخ
|الأربعاء 1 نوفمبر 2023
|موعد المباراة
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|الملعب
|ستاد لندن
|القنوات الناقلة
|TOD TV
كيف تشاهد آرسنال ضد وست هام يونايتد في كأس رابطة ألاندية الإنجليزية 023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آرسنال ضد وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات كأس كاراباو.
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