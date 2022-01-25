يستضيف ستاد جابوما مباراة قوية بين مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

تأهل المنتخب المصري من المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حيث حصد 6 نقاط من انتصارين على غينيا بيساو والسودان، وذلك عقب الخسارة من نيجيريا في المباراة الأولى.

على الجانب الآخر، صعد منتخب كوت ديفوار من على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، جمعهم من انتصارين على غينيا الاستوائية والجزائر وتعادل مع سيراليون.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2021؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

ما هو موعد مباراة مصر وكوت ديفوار؟

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 هو يوم الأربعاء 26 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 على قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الباقة المخصصة لها.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة مصر وكوت ديفوار على قناتي beIN SPORTS HD MAX 1 وbeIN SPORTS HD MAX 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كوت ديفوار - مصر الأربعاء 26 يناير 2022،



18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD MAX 1, 2 ستاد جابوما

كيف تتابع مباراة مصر وكوت ديفوار عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.