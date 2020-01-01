ما هي القنوات الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكيف يمكنك متابعة الدوري السعودي عبر الإنترنت 2019-2020؟

يتمتع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشعبية كبيرة ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل على صعيد المنطقة العربية بأسرها، لما يحمله من إثارة وندية ومتعة كبيرة لا سيما في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا في كافة دول العالم وتعطل كرة القدم ومسابقاتها ومنها الدوري السعودي، لكن لا تزال البطولة تحظى بزخم منقطع النظير والأخبار منها لا تتوقف، وسط ترقب من الجميع للحظة العودة على أحر من الجمر.

الاتحاد السعودي أقرب إيقاف البطولة حتى منتصف أبريل المقبل، على أن يعقد الاتحاد اجتماعًا بعدها ينظر فيه إلى أمر كورونا ويُقرر الاستئناف أو استمرار الإيقاف خشية تفشي المرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها بين الرياضيين والعامة كذلك.

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تظل قضية البث التلفزيوني للدوري السعودي هامة، وهي أحد مكسبات الشهرة للبطولة في كافة الأرجاء العربية، في هذا التقرير نتعرف على كيفية متابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

أثيرت ضجة كبيرة مطلع موسم 2019-2020 بشأن القنوات الناقلة للبطولة، حيث كان مقررًا أن يتم نقل البطولة على بعض القنوات المشفرة مما أثار غضب عارم بين الجماهير التي طالبت بوضوح بأن يستمر البث على القنوات المفتوحة كما جرت العادة.

في نهاية المطاف وبعد تدخل من سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تم إقرار بث مباريات الدوري من خلال القنوات الرياضية السعودية المفتوحة.

البطولة القناة الناقلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرياضية السعودية 1

الرياضية السعودية 2

كيف تتابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر الإنترنت؟

تتُيح قنوات الرياضية السعودية البث المباشر من خلال حسابها عبر تويتر للمباريات مجانًا، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.