القحطاني يوجه رسالة إلى جوميس .. والمهاجم الفرنسي يرد

حرص النجم ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال السابق، على توجيه رسالة إلى الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم الزعيم الحالي، بعدما كسر رقمه التاريخي بالقميص الأزرق.

المهاجم الفرنسي استطاع أن يصل إلى الهدف الشخصي رقم 62 في بطولة الدوري السعودي، ليتخطى رقم ياسر القحطاني "61"، كأثر من سجلوا في تاريخ الدوري السعودي بقميص الهلال، خلال موسمين ونصف فقط.

القحطاني نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة موجهة إلى جوميس، يقول فيها: "تستحقها يا جوميس، استمر يا أسد".

ورد المهاجم الفرنسي على تغريدة القحطاني قائلًا: "إذا كنت أستحق هذا، فهو بسبب دعمك ونصائحك لي بشكل خاص، لكي أصبح أفضل، شكرًا لك وأحبك".

وانضم بافيتمبي إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادمًا من جلطة سراي التركي، حيث استطاع تقديم مستويات مميزة، ويتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

جوميس نجح في قيادة الهلال للفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 19 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

