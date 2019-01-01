الفيصلي يقهر الرائد بثلاثية قبل مواجهة الهلال

رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة، ليصعد إلى المركز الثامن في جدول دوري المحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي الفيصلي فوزاً كبيراً على مضيفه الرائد، بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب مدنية الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة، ليصعد إلى المركز الثامن في جدول دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الرائد عند 24 نقطة، في المركز العاشر.

أولى اهداف المباراة كان في الشوط الأول، وبالتحديد عن طريق اللاعب سلطان مندش في الدقيقة 32، ولم يمر سوى دقيقتين وأضاف زيد البكر الهدف الثاني لصالح العنابي.

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كل عام أنت بخير يا عالمي 🙌 وكل التمنيات بالتوفيق في القادم 🙏 pic.twitter.com/4pnvANZ47m — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 23, 2019

الشوط الثاني، جاء مثيراً في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث أضاف لاعبو الفيصلي الهدف الثالث عند الدقيقة 4+90، ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الفيصلي 3-1.

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يُذكر أن الرائد في الجولة المقبل سيواجه نظيره القادسية، فيما يحل الفيصلي ضيفاً على الهلال في ذات الجولة.