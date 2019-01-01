اعتماد ملعبي كربلاء الدولي وآل مكتوم لمواجهتي النصر السعودي وذوب آهن الإيراني

تم اختيار ملعب كربلاء الدولي للعب المباراة في يوم الثلاثاء 21 مايو الموافق هجرياً 16 من شهر رمضان المبارك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الملعب المحايد الذي أختاره نادي ذوب آهن الإيراني لمواجهة النصر السعودي في دور مجموعات البطولة.

ووقع اختيار النادي الإيراني على العراق كأرض محايدة لمواجهة النصر في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتم اختيار ملعب كربلاء الدولي للعب المباراة في يوم الثلاثاء 21 مايو الموافق هجرياً 16 من شهر رمضان المبارك.

🗓️ يتم اليوم المصري @midoahm مدرب نادي @alwehdaclub1 عامه الـ 36 🎂



كل عام أنت بخير يا عالمي 🙌 وكل التمنيات بالتوفيق في القادم 🙏 pic.twitter.com/4pnvANZ47m — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 23, 2019

كما وافق الاتحاد الآسيوي على اختيار إدارة النصر لاختيار ملعب آل مكتوم، في مدينة دبي الإماراتية، كملعب محايد في منافسات دوري أبطال آسيا.

النصر السعودي يختار ملعب آل مكتوم لمواجهة ذوب آهن الإيراني

العالمي سيواجه فريق ذوب أهن الإيراني، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا يوم 11 مارس المقبل.

ويعد ملعب آل مكتوم، بعد تجديده من أفضل الملاعب في الإمارات، وظهر بشكل رائع خلال بطولة كأس آسيا 2019.