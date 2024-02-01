"الغيرة عندنا للنساء فقط" .. إعلامي مغربي يحرج وليد الفراج ويضعه في موقف لا يحسد عليه!

موقف محرج لوليد الفراج خلال تحليل مواجهة النصر وإنتر ميامي بسبب رد صاعق من إعلامي مغربي!

يبدو أن استوديو تحليل مواجهات كأس موسم الرياض خُلق لوضع مقدمه وليد الفراج في مواقف محرجة، فبعد ما تعرض له خلال مواجهة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي من إحراج، حان دور لقاء النصر والفريق الأمريكي.

العالمي حقق الفوز أمس الخميس، أمام إنتر ميامي بسداسية نظيفة، في ثاني جولات الكأس الودي، على ملعب المملكة أرينا، والذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية.

وخلال الاستوديو التحليلي للمباراة، أشاد الفراج بزميله المغربي خالد ياسين وبتألقه منذ انضمامه للعمل في القناة، قائلًا: "الإعلامي الكبير الأستاذ خالد ياسين، الذي حظي بإشادات كبيرة أثارت الغيرة، حتى غيرتي، بعد المباراة الأولى تقديرًا لتاريخه الرياضي الكبير".

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رد ياسين جاء صادمًا بعد الشيء وإن كان من باب المزاح، إذ علق: "أخجلتني بإطرائك، هذه الغيرة نحن نعرفها عند النساء وليس عند الرجال"، لتتعالى معها الضحكات في الاستوديو.

يذكر أن الكأس افتتحه إنتر ميامي بالهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل ثلاثية، لتنحصر المنافسة على اللقب بين الهلال والنصر، في اللقاء الذي سيجمع بينهما في الثامن من فبراير الجاري.