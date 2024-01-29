فيديو | الإنجليزية تورطه .. وليد الفراج يتعرض لموقف محرج في مواجهة الهلال وإنتر ميامي

لم يكن يدري أنه على الهواء مباشرةً..

تعرض الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج لموقف محرج، بينما كان يقود الاستوديو التحليلي لمواجهة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي الودية.

الزعيم حقق الفوز أمس الإثنين، أمام الفريق الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن كأس موسم الرياض.

وبينما كان الفراج يظن أن بث برنامجه لم يبدأ بعد، كان الوضع عكس ذلك، إذ ظهر أمام المشاهدين في حوار مع أحد العاملين في القناة معترضًا على البدء بتشكيل الفريقين، بداعي أنه لا يجيد اللغة الإنجليزية ولن يتمكن من قراءة أسماء لاعبي إنتر ميامي، والمحاولة ستعرضه للإحراج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطلب الفراج أن يبدأ بتقديم ضيوفه، كي يوكل لهم مهمة قراءة تشكيل الفريقين، والتعليق عليه، دون وضع نفسه في موقف محرج.

يذكر أن إنتر ميامي يواجه النصر في الأول من فبراير المقبل ضمن الكأس نفسه، فيما يواجه العالمي الزعيم في الثامن من الشهر ذاته، لحسم بطل موسم الرياض، وفقًا لصاحب أعلى رصيد من النقاط.