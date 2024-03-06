الغموض يزداد .. قرار جديد من الهلال في إصابة سالم الدوسري و"الخطر لا يزال قائمًا"

تطورات ترعب الجماهير في إصابة سالم الدوسري..

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أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن "طبيعة" إصابة النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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سالم تعرض للإصابة، في المباراة التي شهدت فوز الهلال على نادي الاتحاد السعودي، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال كشف في بيان رسمي، عن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الدوسري؛ أثبتت إصابته على مستوى الركبة، موضحًا أن اللاعب سيخضع لأشعة، خلال الساعات القادمة.

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ومن ناحيته.. نشر الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، القلق في نفوس الجماهير الهلالية، بشأن النجم الدولي البالغ من العمر 32 سنة.

الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن طلب الأشعة؛ يأتي في حال لم يتضح التشخيص بنسبة 100% بعد الفحص السريري، أو إذا كان هُناك شك بالقرار النهائي للإصابة.

ويشعر عشاق الهلال، بخوفٍ شديد من فقدان نجمهم "الأول" سالم الدوسري، في مراحل الحسم من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، أو أن تكون الإصابة أخطر من المتوقع.

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