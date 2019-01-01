العين: قرار عودة عموري بيده

عقد اللاعب مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تمنى محمد عبيد حماد؛ مشرف الكرة بنادي العين الإماراتي، عودة عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الفريق السابق والهلال السعودي الحالي، سريعًا إلى الملاعب، موضحًا أن قرار عودته للبنفسجي في يده.

عموري يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تعرض لها في بداية الموسم الجاري، ويجري حاليًا برنامج تأهيلي للعودة للملاعب.

طبيب عموري يتحدث عن تحسن اللاعب وسير برنامجه التأهيلي

وقال حماد، خلال تصريحاته لقناة "دبي الرياضية": "عموري لاعب إماراتي ولاعب العين بالأساس وهذا بيته، لكنه حاليًا يربطه عقد مع نادٍ آخر، نتمنى له العودة السريعة للملاعب، والقرار بيده".

وأضاف: "إذا رجع للعين وهذا ليس غريب، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة للملاعب قبل كل شيء".

محمد عبيد حماد مشرف فريق #العين: قرار عودة #عمر_عبدالرحمن إلى العين بيده#المنصة pic.twitter.com/NiI6NdD8E2 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٣٠ مارس ٢٠١٩

يذكر أن مهاجم الزعيم السعودي رحل عن العين في الميركاتو الصيفي الماضي بعد نهاية عقده، لينضم للهلال في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عموري مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع على عقد مدته موسم واحد فقط.