العودة للبيت .. سبورتينج لشبونة يلمح لضم رونالدو

سبورتينج لشبونة يفتح الباب أمام عودة رونالدو

يرى هوجو فيانا المدير الرياضي لنادي سبورتينج لشبونة أن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، قد يقرر العودة إلى نادي طفولته خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي سبورتنيج لشبونة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، ثم ريال مدريد ويوفنتوس قبل العودة من جديد إلى صفوف الشياطين الحمر.

لكن الدولي البرتغالي يرغب في الرحيل عن يونايتد، حيث يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لا يمكن حدوثه مع نادي أولد ترافورد الذي سيشارك في الدوري الأوروبي، بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط رونالدو بأكثر من فريق للرحيل عن صفوف كتيبة الشياطين الحمر، وكان آخر الأندية التى عرض عليها ضم المهاجم البرتغالي هو نادي بايرن ميونخ الذي رفض الفكرة بسبب عمر رونالدو وفقًا للتقارير سكاي سبورت.

هل سيعود رونالدو إلى سبورتينج؟

رونالدو مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن اللاعب لا يرى نفسه ضمن خطط المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وصرح هوجو فيانا لقناة سكاي سبورتس عن اهتمام ناديه بضم رونالدو قائلًا: "لا أعتقد أن هذا سيكون ممكنًا، لكن لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث".

وأضاف: "أعتقد أنه يستطيع أن يقرر أين يذهب، لكننا لا نعرف المستقبل أبدًا لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن ذلك لأنني أعتقد أنه عندما نتحدث عن كريستيانو يكون الأمر مختلفًا تمامًا، لا يزال لديه عقد سارى مع يونايتد، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وواصل: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يبحث عن الاستقرار وخلق روح جيدة داخل الفريق".

وأتم تصريحاته: "مع لاعب مثل رونالدو يمكنك بناء كل شيء، إنه يتمتع بجودة عالية ويسجل كل موسم ما بين 20 إلى 25 هدفًا، يجب أن يكون لديك لاعب من هذا التوع داخل فريقك".

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل 24 هدفًا في 38 مباراة بجميع المسابقات مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

اقرأ أيضًا..

المشاكل تتواصل .. بيكيه يعتدي على صحفي

