العروض تتزايد .. فريق أوروبي جديد ينافس ميلان على أبو بكر

تتسابق الأندية الأوروبية من أجل التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم فريق نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب.

أبو بكر قدم مستوى مميزًا للغاية رفقة النصر ومنتخب بلاده مؤخرًا، مما جعله يدخل في حسابات العديد من الأندية، على رأسها ميلان الإيطالي.

ميلان يريد ضم أبو بكر من النصر

الكاميروني فينسنت أبو بكر تألق بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، وحصد لقب هداف البطولة، رغم عدم نجاح الأسود غير المروضة في التتويج باللقب.

وبحسب صحيفة "Actu Cmeroun" الكاميرونية فإن مسؤولي الروسونيري يراقبون أبو بكر منذ عدة أشهر، لينضموا لناديي وست هام وليستر سيتي الإنجليزيين الراغبين في الظفر بخدماته.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإيطالي سيواصل مراقبة المهاجم الكاميروني وما سيقدمه مع العالمي في قادم المباريات، ليحدد موقفه منه بشكل نهائي قبل الصيف. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ما هو الفريق الآخر الذي يريد أبو بكر؟

وأشار موقع "l-frii" الفرنسي إلى أن نادي فنربخشه التركي دخل السباق للتعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر، خاصة وأن لديه تجربة سابقة في الدوري التركي رفقة بشكتاش.

النادي التركي يريد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الأجانب الجدد، بعد قرار الاستغناء عن مسعود أوزيل ولويز جوستافو وجوزيه سوسا ومارسيل تيسيران.

وأضاف الموقع أن فنربخشه قدم عرضًا للمهاجم الكاميروني، من أجل التوقيع على عقد يمتد إلى 3 سنوات، براتب سنوي يصل إلى 2.5 مليون يورو.

أبو بكر يريد الرحيل عن النصر، لأنه يريد العودة مجددًا إلى أوروبا بداية من الموسم القادم، بالرغم من أن عقده يمتد إلى 2024.

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