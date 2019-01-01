الظفرة الإماراتي يدعم الوحدة في مواجهة الريان القطري

نادي الريان كان قد أعلن وصوله أبو ظبي ظهر اليوم قادمًا من عمان

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الظفرة الإماراتي دعم مواطنه الوحدة قبل المواجهة المقبلة في دوري أبطال آسيا أمام نادي الريان القطري.

الوحدة يواجه الريان يوم الأثنين المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقرر نادي الظفرة تخصيص 6 حافلات لنقل الجمهور من مدينة زايد ومدينة المرفأ لدعم نادي الوحدة في مباراته أمام الريان والتي تُقام على ملعب آل نهيان.

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(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/4MQL8MVuyN — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 20, 2019

نادي الريان كان قد أعلن وصوله أبو ظبي ظهر اليوم قادمًا من عمان، من أجل خوض المباراة الهامة للفريقين بعد غدًا الأثنين.

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يُذكر أن نادي الوحدة يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ومتفوقًا على اتحاد جدة بفارق الأهداف، بينما يحتل الريان ثالثًا برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد لوكومتيف الأوزبكي.