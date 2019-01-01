الريان القطري يصل أبوظبي لمواجهة الوحدة الإماراتي

الفريق الرياني كان قد حجز مقعده بالمجموعة الثانية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل نادي الريان القطري إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي عن طريق العاصمة العمانية مسقط لمواجهة الوحدة مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

الفريق الرياني كان قد حجز مقعده بالمجموعة الثانية عقب تخطيه سايبا الإيراني 3 - 1 في الدور التمهيدي الأخير.

حكام مباريات الأندية السعودية في ⁧ #دوري_أبطال_آسيا ⁩ بعد غدٍ الاثنين



⚽️ — لوكوموتيف 🆚 الاتحاد

🏁 — فو مينغ 🇨🇳



⚽️ — الأهلي 🆚 پيرسبوليس

🏁 — ما نينغ 🇨🇳 pic.twitter.com/vlOSlsLqrx — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 20, 2019

ويترأس عبدالرحمن الكواري نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الريان بعثة الفريق الذي يسعى إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه.

بعثة #الرهيب تصل أبوظبي



وصلت بعثة فريقنا مدينة أبوظبي الإماراتية بعد رحلة مرت عبر مسقط، ويقيم الريان بفندق ملينيوم الوحدة.

وسيلاقي فريقنا فريق الوحدة الاماراتي بعد غد الاثنين على ملعب الوحدة. pic.twitter.com/W45q56njUz — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 20, 2019

وكان الريان قد أستهل مشاركته بدوري المجموعات بخسارته أمام الاتحاد السعودي 1 - 5 قبل أن يفوز على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 2 - 1 ثم يخسر أمام الوحدة 1 - 2.

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يُذكر أن الريان يحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط خلف الوحدة المتصدر صاحب الـ6 نقاط، والوصيف الاتحاد صاحب نفس الرصيد من النقاط، ويأتي لوكوموتيف الأوزبكي أخيراً برصيد 3 نقاط.