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دوري أبطال آسيا

الريان القطري يصل أبوظبي لمواجهة الوحدة الإماراتي

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الفريق الرياني كان قد حجز مقعده بالمجموعة الثانية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل نادي الريان القطري إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي عن طريق العاصمة العمانية مسقط لمواجهة الوحدة مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

الفريق الرياني كان قد حجز مقعده بالمجموعة الثانية عقب تخطيه سايبا الإيراني 3 - 1 في الدور التمهيدي الأخير.

ويترأس عبدالرحمن الكواري نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الريان بعثة الفريق الذي يسعى إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه.

 وكان الريان قد أستهل مشاركته بدوري المجموعات بخسارته أمام الاتحاد السعودي 1 - 5 قبل أن يفوز على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 2 - 1 ثم يخسر أمام الوحدة 1 - 2.

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يُذكر أن الريان يحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط خلف الوحدة المتصدر صاحب الـ6 نقاط، والوصيف الاتحاد صاحب نفس الرصيد من النقاط، ويأتي لوكوموتيف الأوزبكي أخيراً برصيد 3 نقاط.

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