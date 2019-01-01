رسميًا - عموري يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب

عموري أصبح الآن جاهزًا للعودة إل ملاعب كرة القدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

زف الطبيب الإسباني كوجاك الطبي المعالج للاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" أنباءً سارة لعشاق ومتابعي اللاعب.

عموري عاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال بداية الموسم مع نادي الهلال السعودي، والتي كانت أمام الشباب في ثالث جولات الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الطبيب الإسباني أن عموري أصبح الآن جاهزًا للعودة إل ملاعب كرة القدم من جديد عقب نهاية فترة التأهيل التي قضاها اللاعب.

💫طبيب عموري يمنح اللاعب الضوء الأخضر للعودة إلى ممارسة كرة القدم من جديد بعد تعافيه من الإصابة.



💙 اشتقنا لك يا @amoory10 💙 pic.twitter.com/XwVEPn2S0d — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 22, 2019

ويبقى مصير اللاعب الإماراتي غامضًا في الموسم المُقبل، حيث ينتهي عقده مع الزعيم الهلالي شهر أغسطس المقبل بعدما كان وقع للنادي لمدة موسم واحد فقط.

نادي العين الإماراتي ينتظر ويتمنى عودة اللاعب إلى الفريق خلال الموسم المُقبل، وقد يكون لإدارة البنفسجي الجديد دورًا هامًا في عودة اللاعب.

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يُذكر ان تقارير مقربة من عموري كانت قد تحدثت عن رغبة اللاعب في الحصول على مستحقاته السابقة من نادي العين البالغة 24 مليون درهم إماراتي من أجل العودة للفريق مُجددًا.