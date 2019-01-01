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الصحافة الفرنسية تكشف السبب الحقيقي لتهديد مبابي بالرحيل

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IAN LANGSDON / EPA
كيليان مبابي ألمح لإمكانية الرحيل عن باريس سان جيرمان، والصحافة الفرنسي تتحدث عن أسباب خفية خلف تلك التصريحات.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن الأسباب خلف تصريحات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الأخيرة والتي أدلى بها قبل ساعات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت كل من "ليكيب" و"لو باريسيان"، حيث أكدا أن اللاعب لا يضع في رأسه فكرة الرحيل عن النادي الباريسي بشكل جدي.

وكان مبابي قد قال: "من المهم جدا بالنسبة لي الوصول لنقطة التحول الأولى أو الثانية في مسيرتي الاحترافية، حقا اكتشفت أشياء كثيرة هنا، وأشعر أن الوقت قد حان لتحميل المزيد من المسؤوليات، آمل أن تكون مع باريس أو قد تكون في مكان آخر، شكرا لكم".

وكشفت التقارير أن مبابي يحاول أن يضع الضغط على باريس سان جيرمان من أجل تمديد تعاقده الذي ينتهي في 2022 وتحسين شروطه الحالية.

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وأكدت أن هدفًا آخر كان خلف تلك التصريحات وهو رغبة اللاعب في الحصول على دورًا قياديًا في الفريق، وأنه أيضًا يطالب توماس توخيل بأخذ مكان كافاني كمهاجم صريح حيث اقترب الأوروجوياني من الرحيل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت اسم كيليان مبابي بنادي ريال مدريد في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد مرور الملكي بموسم كارثي على كل المستويات.

 

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