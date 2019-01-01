الشيخ جوميس يُغرد بالعربية ويُرحب بدعواتكم لتناول القهوة

اللاعب الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم نادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو اللاعب الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم نادي الهلال قد أندمج بشكل واضح مع الحياة في المملكة العربية السعودية.

الفرنسي جوميس نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريده باللغة العربية يرحب فيها بتلقي الدعوات في أي مجلس عربي.

وكتب مهاجم الفريق الهلالي عبر تويتر : "يتشرف الشيخ جوميز باستقبال دعواتكم له على كوب قهوة في اي مجلس من مجالسكم العربية 😃".

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وأرفق اللاعب الفرنسي صورة له وهو يرتدي الزي الرسمي في السعودية، واصفًا نفسه بالشيخ.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل نشر اللاعب عبر حسابه في "إنستجرام" فيديو وهو يُردد كلمة ما شاء الله وحبيبي أكثر من مرة.

يتشرف الشيخ جوميز باستقبال دعواتكم له على كوب قهوة في اي مجلس من مجالسكم العربية 😃 pic.twitter.com/rZYAn0tbwl — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 21, 2019

يُذكر أن اللاعب الفرنسي يُعد من أبرز المحترفين بالدوري السعودي خلال الموسم الحالي، وسجل حتى الآن 17 هدف في مسابقة الدوري السعودي.