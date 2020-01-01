الشهري: أثق في صعود الأولمبي السعودي في كأس آسيا

سعد الشهري يتحدث عن التعادل مع منتخب قطر في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

أكد سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، على أنه يثق في قدرة جميع أفراد فريقه، لتحقيق التأهل إلى الدور الثاني، ببطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا، المقامة في تايلاند.

المنتخب السعودي تعادل سلبيًا مع نظيره القطري، بالجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات، بكأس آسيا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

الشهري قال خلال تصريحات عقب المباراة: "الأخضر حقق نتيجة جيدة أمام قطر، وذلك نظرًا لظروف المباراة، والفريق المنافس لعب بنفس طريقة لعبنا".

سعد الشهري تابع: "لعب منتخب قطر مباراته أمامنا بنفس طريقة اللعب، جعل المباراة تزداد صعوبة، والمنافس ظل في مناطقه بشكل كبير".

فضل: لا أحد يصدق أننا سنطبق الـ"فار" وهذا أمر طبيعي

وواصل: "قطر انتهج أسلوب الدفاع طوال دقائق المباراة، عكس اليابان الذي فتح الملعب، وهو ما ساعدنا على اللعب، وتقديم مباراة أفضل، ومازلنا في البطولة، وفرص التأهل كبيرة".

وعلى جانب آخر، قال ناصر العمران، لاعب المنتخب السعودي: "انا راض عن الأداء الذي ظهرنا به اليوم، ولعبنا بطريقة جيدة، رغم ضيق الوقت بين مباراتي اليابان وقطر، حيث بينهما يومين فقط، وسنقدم الأفضل أمام سوريا، وسنتأهل".

المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، وقطر وصيفًا بنقطتين، ثم سوريا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واليابان متذيل المجموعة بدون نقاط.