فضل: لا أحد يصدق أننا سنطبق الـ"فار" وهذا أمر طبيعي

محمد فضل يتحدث عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مصر.

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، على أن مباراة كأس السوبر، التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، ستشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وتقام مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم 20 فبراير المقبل.

وأشار فضل خلال تصريحات إذاعية إلى أن تقنية حكم الفيديو، يستخدمها العالم أجمع، وكان ضمن شروطنا لإقامة السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات، هو ضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو.

محمد فضل تابع: "لا أحد يصدق من الجماهير بأن تقنية حكم الفيديو ستبدأ من الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز، هذا بالرغم من أننا اتخذنا بالفعل خطوات لتطبيقه، حيث سيصل مندوبًا من الاتحاد الدولي يوم الأحد، لتدريب الحكام، لمدة 28 يومًا".

وأردف: "سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو خلال شهر فبرايل المقبل، وننتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة، وبعدها ستنتهي الأمور في غضون 48 ساعة فقط".

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فضل واصل: "كان لدينا عرضًا من الإمارات، ودولة عربية أخرى، وأوجه الشكر إلى مجلس أبو ظبي الرياضي، على تعاونهم معنا، وأنهينا التفاوض معهم، وسنعلن عن كافة التفاصيل التعاقدية يوم 15 يناير، خلال مؤتمرًا صحفيًا".

وأشار فضل إلى أن مباراة السوبر المصري، ستدر دخلًا كبيرًا على الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن المباراة ةستقام على ملعب محمد بن زايد الذي يسع إلى 45 ألف متفرج، يوم 20 فبراير، وسيتم إقامة احتفالًا افتتاحيًا للسوبر.

واختتم تصريحاته قائلًا: "مباراة السوبر ستكون يوم 20 والدوري 24 بين الأهلي والزمالك، وهذا أمر طبيعي يحدث في العالم كله، ويجب التأقلم على هذا الوضع".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك في السوبر يوم 20 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، على أن تقام مباراة الدوري بين الفريقين يوم 24 من شهر فبراير المقبل.