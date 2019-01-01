الانتقالات

إدارة الشباب السعودي واثقة من بقاء جمال بلعمري مع الفريق

آخر تحديث
التعليقات()
تقارير مقربة من الشباب أكد أن إدارة النادي لا تشعر بالقلق من أي عروض للجزائري
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قررت إدارة نادي الشباب السعودي التمسك بقاء اللاعب الدولي الجزئري جمال بلعمري بطل كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وقدم المدافع المُقاتل أداءً فنيًا رائعًا رفقة المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا، وكان واحدًا من أفضل اللاعبين في نسخة الكان 2019.

تقارير مقربة من الشباب أكد أن إدارة النادي لا تشعر بالقلق من أي عروض للجزائري جمال بلعمري؛ قائد الفريق، بعد تألقه مع منتخب بلاده أخيرًا وتحقيق كأس بطولة أمم إفريقيا 2019.

عقد المدافع الجزائري مع نادي الشباب يمتد حتى عام 2022، وأكدت ثقتها على بقاء اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

رازفان لوتشيسكو يحسم مصير بوتيا مع الهلال بعد معسكر النمسا

اختيارات المحررين

وأوضحت الإدارة اللاعب لن ينظر لأي عروض لارتياحه ورغبته الكبيرة في اللعب مع الشباب وهو لاعب مميز ودائمًا عند كلمته ولن يتأثر بأي شائعات أو مغريات وسيكون قائدًا للفريق الشبابي حتى نهاية عقده.

إغلاق