الشارقة يسيطر على جوائز الأفضل بالدوري الإماراتي وظهور أول لدي ليما

الإعلان عن الثلاثي الأفضل بشهر فبراير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت رابطة دوري الخليج العربي الإماراتي عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر فبراير الماضي.

وسيطر عبد العزيز العنبري؛ المدير الفني للشارقة، على جائزة أفضل مدرب للشهر الرابع على التوالي، بعدما قاد فريقه للفوز أمام الظفرة والنصر وشباب أهلي دبي، ليحافظ على انفراده بالصدارة.

العنبري حصل على الجائزة بعد منافسة مع كرونوسلاف يوريزيتش؛ المدير الفني لبني ياس، وفوك رازوفيتش؛ المدير الفني للظفرة، اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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بينما نال عادل الحوسني؛ حارس مرمى الشارقة، جا.ة الأفضل للشهر الثالث على التوالي، بعد منافسة مع خالد السناني؛ حارس مرمى الظفرة، وماجد ناصر؛ حارس مرمى شباب أهلي دبي.

أما جائزة أفضل لاعب فقد شهدت الظهور الأول لفابيو دي ليما؛ لاعب الوصل، الذي نجح في تسجيل هدفين خلال ثلاث مباريات، ليقود فريقه للفوز في لقاءين أمام دبا الفجيرة والوحدة، وخسارة مباراة وحيدة أمام بني ياس.

وتفوق دي ليما على الثنائي يوسف جابر؛ لاعب بني ياس، ودييجو ريجاناتو؛ لاعب الظفرة.

يذكر أن الشارقة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي الوصول في المركز العاشر بـ20 نقطة.