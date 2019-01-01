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دوري الخليج العربي

الشارقة يحتاج 5 نقاط من 5 مباريات للتتويج بالدوري الإماراتي

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تعادل الشارقة بصعوبة أمس أمام العين الإماراتي في مباريات الجولة الـ21
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

جولة بعد الأخرى يقترب نادي الشارقة الإماراتي من تحقيق لقب تاريخي بحصد لقب دوري الخليج العربي عن الموسم الحالي 2018\2019.

بلغة الأرقام فريق الشارقة أصبح على بُعد 5 نقاط فقط من حسم لقب دوري الخليج العربي بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 51 موسعاً فارق الصدارة إلى 10 نقاط.

وتعادل الشارقة بصعوبة أمس أمام العين الإماراتي في مباريات الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي بنتيجة 2\2.

 وصبت نتائج الجولة في صالح الشارقة، حيث سقط مطارده المباشر شباب الأهلي أمام الوحدة بهدف لصفر ليتجمد رصيده في المركز الثاني بواقع 41 نقطة، ويحتل الجزيرة المركز الثالث ( 40 نقطة) والعين رابعاً (39نقطة).

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الشارقة متبقي له 5 مباريات في الدوري، وستكون على الترتيب اتحاد كلباء، دبا، الوصل، الوحدة، وستكون أخر المباريات أمام نادي الإمارات.

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