الشارقة يحتاج 5 نقاط من 5 مباريات للتتويج بالدوري الإماراتي

تعادل الشارقة بصعوبة أمس أمام العين الإماراتي في مباريات الجولة الـ21

فيسبوك تويتر ماجد جزر

جولة بعد الأخرى يقترب نادي الشارقة الإماراتي من تحقيق لقب تاريخي بحصد لقب دوري الخليج العربي عن الموسم الحالي 2018\2019.

بلغة الأرقام فريق الشارقة أصبح على بُعد 5 نقاط فقط من حسم لقب دوري الخليج العربي بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 51 موسعاً فارق الصدارة إلى 10 نقاط.

🎙️سامي الجابر: "بإذن الله سيفوز #الهلال بهذه البطولة، وإن حدث ذلك، فيجب أن يدرك الجميع أن الفريق وضع في خزانته بطولتين منذ بداية الموسم، وفي حال لم تكتب البطولة للزعيم، فلا يجب أن تكون الخسارة مضاعفة بفقدان التركيز. مازال هناك بطولات أخرى مهمة". pic.twitter.com/Toqc4pFqrG — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

وتعادل الشارقة بصعوبة أمس أمام العين الإماراتي في مباريات الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي بنتيجة 2\2.

وصبت نتائج الجولة في صالح الشارقة، حيث سقط مطارده المباشر شباب الأهلي أمام الوحدة بهدف لصفر ليتجمد رصيده في المركز الثاني بواقع 41 نقطة، ويحتل الجزيرة المركز الثالث ( 40 نقطة) والعين رابعاً (39نقطة).

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الشارقة متبقي له 5 مباريات في الدوري، وستكون على الترتيب اتحاد كلباء، دبا، الوصل، الوحدة، وستكون أخر المباريات أمام نادي الإمارات.