حبيب الفردان: النصر استعاد عافيته مع زاناردي وبينات ليس سيئًا

لاعب النصر يتحدث عن مدربه ويتمنى استمراره

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح حبيب الفردان، لاعب فريق النصر، أن فريقه استطاع أن يستعيد عافيته، حيث سيسعى خلال مبارياته المقبلة بدوري الخليج العربي، إلى تحقيق مركز أفضل من الحالي.

واعتبر الفردان خلال تصريحات لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أن الظروف التي مر بها النصر في بداية الموسم، حرمته من تحقيق أهدافه.

الفردان تابع: "نتائج وموقف الفريق في الترتيب تحسنا مع المدرب كايو زاناردي، على الرغم من أن المدرب السابق (الإسباني بينات سان خوسيه) لم يكن سيئاً، ولكن الأمر هو مسألة عدم توفيق".

لاعب النصر أردف: "استطاع النصر مع زاناردي أن يعود للانتصارات مجدداً واعتقد أنه سيواصل على ذلك في المباريات القادمة".

🎙️سامي الجابر: "بإذن الله سيفوز #الهلال بهذه البطولة، وإن حدث ذلك، فيجب أن يدرك الجميع أن الفريق وضع في خزانته بطولتين منذ بداية الموسم، وفي حال لم تكتب البطولة للزعيم، فلا يجب أن تكون الخسارة مضاعفة بفقدان التركيز. مازال هناك بطولات أخرى مهمة". pic.twitter.com/Toqc4pFqrG — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

وواصل: "نتمنى كلاعبي النصر، أن يتم تعيين زاناردي مدربًا رسميًا للفريق في الموسم المقبل، وليس مؤقتًا، ولكن القرار في النهاية في يد الإدارة".

واختتم حبيب الفردان تصريحاته قائلًا: "زاناردي مدرب رائع للغاية خاصة أنه متواجد في النادي منذ فترة بحكم عمله كمدير فني لأكاديمية الكرة وبالتالي يعرف الكثير عن الفريق والنادي".

ويحتل النصر المركز العاشر بترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي، برصيد 23 نقطة.