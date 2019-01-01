سالم الشامسي يعتذر عن رئاسة مجلس إدارة الشارقة

النادي أعلن الأمر عبر تويتر

تقدم اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي باعتذار عن رئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة، وذلك لظروف خاصة به.

ونشر الحساب الرسمي للشارقة على تويتر تغريدة بالقرار الذي اتخذه الشامسي ووجد ردود فعل كثيرة من جماهير الفريق التي أشادت بعطاء الرجل في الفترة التي تولى فيها رئاسة مجلس إدارة النادي.

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وجاء هذا القرار وسط الأزمة التي تعصف بالكرة الإماراتية عقب تراجع نتائج المنتخب الوطني في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وتحديدًا الخسارة أمام فيتنام، ومن ثم الخروج من دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24 بخسارتين أمام قطر والعراق وفوز وحيد على اليمن.

تلك النتائج السلبية أدت لاستقالة مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي وعدد كبير من أعضائه بعد ضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة حملت الاتحاد مسؤولية هذا الفشل.

ويستعد الشارقة لمواجهة بني ياس بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي الذي يُستأنف بعد فترة توقف بسبب مشاركة المنتخب الإماراتي في خليجي 24.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي دبي و5 نقاط عن العين صاحب المركز الثالث.

وكان الفريق قد خرج من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي بعد خسارته يوم الجمعة الماضي أمام العين بهدفين مقابل هدف واحد على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.