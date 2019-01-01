6 مدن تستضيف مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

انتهى دور الـ32 يوم أمس

اختتم يوم أمس السبت دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، إذ أقيمت 3 مباريات أسفرت عن تأهل أبها والاتحاد والهلال على حساب العربي والصفا والجبلين على الترتيب.

وأقيمت على مدار الأيام الماضية مباريات دور الـ32 من كأس الملك في السعودية، وقد شهدت تفوق جميع أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين باستثناء الشباب الذي خرج أمام الشعلة في مفاجأة صادمة أدت لإقالة المدرب خورخي ألميرون، وكان قد سبقه الحزم الذي غادر من دور الـ64.

مرشحان رئيسيان لخلافة ألميرون في تدريب الشباب

وسينطلق دور الـ16 في البطولة مطلع يناير القادم، وستُقام مبارياته في 6 مدن سعودية حسب قرعة البطولة.

وحظيت مدينتا أبها والمجمعة بنصيب الأسد، إذ سيلعب التعاون والنصر في أبها فيما ستقام مباريات الهلال والأهلي في المجمعة.

وتتضمن مباريات دور الـ16 من كأس الملك المواجهات التالية: الاتحاد والفتح، الاتفاق وأحد، ضمك والنصر، أبها والتعاون، الفيصلي والهلال، الوحدة والرائد، الفيحاء والأهلي، العدالة والشعلة.

يُشار لأن التعاون هو حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين من الموسم الماضي بعد تغلبه في المباراة النهائية على الاتحاد 2-1، بعدما كان قد نجح في إقصاء الهلال في نصف النهائي.