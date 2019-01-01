إجماع نصراوي على تزيكة سعود آل سويلم لرئاسة النادي

الرئيس نجح بقوة في الموسم الأخير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت مصادر صحفية لإجماع عدد كبير من مشجعي النصر السعودي على تزكية سعود آل سويلم رئيس النادي الحالي للاستمرار في منصبه لـ4 سنوات أخرى.

وتولى آل سويلم رئاسة النصر في مارس 2018 بتكليف من الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ونجح خلال تلك الفترة في إعادة النصر لمنصات التتويج من جديد بعدما تُوج بلقب دوري المحترفين السعودي، وذلك من خلال دعم الفريق بصفقات قوية وناجحة.

لماذا تمتلك المغرب والسنغال الحظ الأوفر للفوز بكأس أمم أفريقيا؟

وأوضح الأمير الوليد بن بدر عضو شرف النادي رغبة النصراويين في تزكية آل سويلم من خلال تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي في تويتر وجاء فيها "للعلم.. النصراويون مجمعون على سعود آل ســويلم "الشامخ"، ولذلك فهو الرئيس بالتزكية إن شاء الله عـزّ وجـلْ.. اللّهمّ أَدِم علينا نعمك الّتي لا تُحصى. اللّهـمّ لكَ الحَمْد والشكْر".

يُذكر أن النصر أعلن الموعد المحدد لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو الفترة من 9 إلى 20 يونيو الجاري.