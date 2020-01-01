السومة يكشف حقيقة عرض الاتحاد وموقفه من الاستمرار مع الأهلي

المهاجم السوري يتحدث عن موقفه من الاستمرار مع النادي الأهلي.

كشف السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد حول تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان السومة قد أبلغ إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الحالي، بدلًا من الرحيل بعد الموسم المقبل دون استفادة ناديه ماديًا من رحيله.

السومة قال خلال تصريحاته عبر برنامج "الدوري مع وليد": "لا أعرف حقيقة عرض الاتحاد، ولا أعلم من تقدم لي بعروض، لأنهم تحدثوا مع مدير أعمالي، ولكن أحترم عقدي مع النادي الأهلي".

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المهاجم السوري تابع: "حبي وعشقي للنادي الأهلي هو الأمر الذي يبقيني مع الفريق، لأنهم وراء إظهار اسم عمر السومة، مع احترامي لناديي الفتوة السوري والقادسية الكويتي، وظروفي الخاصة هي التي أثرت على بقائي".

وعن حظوظ الأهلي في دوري أبطال آسيا، قال السومة: "حظوظنا في البطولة القارية ليست قوية وليست ضعيفة، ونمتلك عناصر مميزة، ولكن طلبنا تدعيم خلال الفترة المقبلة".

عمر السومة واصل: "الوضع بالأهلي غير صحي خلال آخر سنتين، بسبب تغيير رؤساء النادي والمدربين، وكل ما نطلبه هو الاستقرار فقط لا شيء غيره".

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مهاجم الأهلي اختتم حديثه قائلًا: "كل البطولات مهمة بالنسبة لنا في الأهلي، وجمهورنا يعلم مدى انتمائي للنادي ولهم، وأتمنىى وقفتهم والصبر منهم، ولا يحكموا على رئيس النادي بسرعة".

الأهلي أنهى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، محتلًا المركز الثالث، برصيد 50 نقطة، خلف الهلال المتوج باللقب، والنصر صاحب المركز الثاني.