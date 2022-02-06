السعودية واليابان يد واحدة ... السفير: كلنا هلاليون في كأس العالم للأندية

وجه السفير الياباني في السعودية، إيواي فوميو، رسالة مفعمة بالروح الرياضية للشعب السعودي قبل مواجهة الهلال والجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية اليوم الأحد.

بطل آسيا يفتتح مشواره في مونديال الأندية مساء اليوم بمواجهة صاحب الملعب، الجزيرة، الذي أقصى بيري التاهيتي في الدوري الأول بالفوز عليه 4-1.

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السفير الياباني ورغم المنافسة الشرسة بين السعودية واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 غرد على تويتر مؤكدًا وقوفه بلاده وشعبه بجانب الهلال في كأس العالم للأندية، إذ كتب "كلنا هلاليون في كأس العالم للأندية".

كلنا هلاليون في كأس العالم للأندية🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/svXw9bFvWt — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) February 6, 2022

الزعيم استعد خير استعداد لمشاركته الثانية في مونديال الأندية، إذ تعاقد خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير مع الجناح البرازيل ميشايل والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو هداف الدوري السعودي، وثنائي الاتحاد، سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، بجانب حارس مرمى الأهلي محمد العويس ومدافع النصر عبد الرحمن العبيد.

منتخب اليابان كان قد هزم نظيره السعودي في آخر جولات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بهدفين دون رد، الأخضر كان بحاجة للفوز لضمان تأهله رسميًا لكأس العالم، لكن الخبر الجيد أن الخسارة لم تُبعده عن صدارة المجموعة وأن التأهل مازال في بيده بشرط تحقيق الانتصار على الصين في المباراة القادمة.

يُشار إلى أن النادي الأهلي المصري حجز مقعده في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما هزم مونتيري المكسيكي يوم أمس بهدف محمد هاني، وقد خاض اللقاء منقوصًا من جل عناصره الأساسية سواء للإصابة أو التواجد مع منتخب مصر في الكاميرون، والذي يستعد لخوض نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال اليوم الأحد.